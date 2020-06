UFFICIALE – Lappalainen agli Impact fino a dicembre

I Montreal Impact hanno annunciato ufficialmente la permanenza di Lassi Lappalainen in Canada fino al 31 dicembre 2020.

Il ragazzo di proprietà del Bologna resterà dunque in Mls per altri sei mesi dopo il prolungamento del prestito, d’altronde in casa Bologna in attacco c’è decisamente abbondanza con l’arrivo di Barrow, la presenza in rosa di Sansone, Orsolini e Skov Olsen e il neo acquisto per la prossima stagione Vignato.

“Lassi ha dimostrato tutte le sue qualità nel nostro campionato dallo scorso luglio e abbiamo una grande fiducia in lui. Lassi si sente bene in questa città e ha voluto rimanere in questo club”, il commento del direttore sportivo Olivier Renard.