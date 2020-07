UFFICIALE – L’Amiens non riscatta Calabresi

Arturo Calabresi torna al Bologna, anche se non giocherà il finale di Serie A fino al 2 di agosto. L’Amiens, club che lo ha accolto in prestito in questa stagione, per il figlio d’arte 25 presenze e un gol, ha annunciato che non eserciterà il riscatto per prelevarlo a titolo definitivo dal club rossoblù. Calabresi dunque torna al Bologna che ora dovrà decidere cosa farne nel futuro, se cioè confermarlo in rosa per la prossima stagione o se trovare una nuova sistemazione.

Ecco il Tweet con il comunicato dell’Amiens.