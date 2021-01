UFFICIALE – Juwara torna al Bologna

Dopo poche partite, tre, Musa Juwara termina la sua avventura il Portogallo. Il Boavista, club che lo aveva prelevato in prestito con diritto di riscatto in estate, ha comunicato ufficialmente il ritorno del gambiano a Bologna, dove ritroverà l’amico Musa Barrow. Juwara, match winner a San Siro contro l’Inter, riabbraccia il rossoblù. Resta da capire se il Bologna lo tratterrà fino a fine stagione o se lo ricederà in prestito.

‘Il Boavista FC comunica di aver trovato un accordo con Musa Juwara per porre fine al prestito del giocatore, che farà il suo ritorno al Bologna FC. Il Boavista ringrazia Juwara per tutta la professionalità con la quale ha lavorato per questo stemma, augurandogli un in bocca al lupo per la prossima tappa della sua carriera”.