Ufficiale l'arrivo del portiere classe 2008
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Giacomo Giacomone, a titolo definitivo dalla S.S. Lazio. Portiere, nato il 17 giugno 2008 a Roma, si unisce alla categoria Primavera. Ha iniziato il suo percorso calcistico nell’Alitalia Calcio, con cui ha giocato dal 2013 al 2015, per poi passare alla Roma, in cui trascorre altre due stagioni. Nel luglio 2017 si trasferisce alla Lazio: in maglia biancoceleste raccoglie anche 13 convocazioni in Prima squadra. In azzurro conta una convocazione per il Torneo dei Gironi.
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