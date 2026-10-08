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E' ufficiale

Il Bologna FC 1909 comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Matteo Darmian fino al 30 giugno 2027. E' arrivato il tanto atteso comunicato ufficiale sulla firma dell'ex Inter che sarà il nuovo rinforzo del Bologna. Prelevato dal mercato svincolati dopo l'infortunio di Holm, Darmian ha firmato fino a giugno a circa 800mila euro l'anno. Sul contratto probabile l'inserimento di una opzione fino al 2028.

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