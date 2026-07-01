Il Bologna ha ufficializzato l'attaccante classe 2004
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Operazione chiusa da tempo e ufficializzata oggi, quando inizia il nuovo esercizio di bilancio. Luigi Caccavo è un nuovo attaccante del Bologna. Il club rossoblù lo ha prelevato dal Lumezzane in Serie C, dove il classe 2004 è andato in doppia cifra. Per lui si prospetta un prestito in Serie B per la prossima stagione, ma non è escluso che Domenico Tedesco voglia testarlo e valutarlo in ritiro. Di seguito il comunicato.
'Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’FC Lumezzane il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Luigi Caccavo'.
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