Operazione chiusa da tempo e ufficializzata oggi, quando inizia il nuovo esercizio di bilancio. Luigi Caccavo è un nuovo attaccante del Bologna. Il club rossoblù lo ha prelevato dal Lumezzane in Serie C, dove il classe 2004 è andato in doppia cifra. Per lui si prospetta un prestito in Serie B per la prossima stagione, ma non è escluso che Domenico Tedesco voglia testarlo e valutarlo in ritiro. Di seguito il comunicato.

'Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’FC Lumezzane il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Luigi Caccavo'.