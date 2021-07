UFFICIALE – Bardi al Bologna e Ravaglia al Frosinone

E' ufficiale l'arrivo di Bardi

L'operazione era ormai nota da tempo, e ieri a Pinzolo Ravaglia era in borghese e stamattina Bardi era già in campo ad allenarsi. E' ufficiale il cambio in porta per il Bologna alle spalle di Lukasz Skorupski: Ravaglia va a fare esperienza a Frosinone, Bardi lo sostituisce a Bologna.