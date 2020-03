Sono momenti di emergenza di ‘coprifuoco’, ma il calcio è destinato un giorno a riprendere, per finire questa stagione e poi cominciarne un’altra.

Il mercato, anche in questa fase, merita comunque aggiornamenti e secondo Tuttosport per il Bologna starebbero per arrivare due rinnovi contrattuali per la prossima stagione. Sia Palacio che Danilo, due veterani della squadra, dovrebbero dunque allungare l’esperienza rossoblù per un’altra stagione.