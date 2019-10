Tuttosport – La Juventus guarda già Orsolini

Uno dei giocatori più in forma di quest’avvio di stagione del Bologna risponde al nome di Riccardo Orsolini, che Saputo ha riscattato in estate dalla Juventus per 15 milioni di euro. Il numero 7 rossoblu è letteralmente rinato con Mihajlovic in panchina, sia dal punto di vista dei numeri che delle prestazioni. Il classe 1997 è ormai un perno irrinunciabile per la formazione felsinea, che punterà su di lui anche domani sera all’Allianz Stadium contro i padroni di casa. Il match però non sarà di certo come tutti gli altri per lui, ex Juve e con ancora un possibile futuro legato ai Campioni d’Italia.

Come riporta “Tuttosport”, infatti, il ragazzo e Paratici avrebbero scambiato quattro chiacchiere lunedì scorso ad Amatrice in occasione del premio Scopigno: il ds bianconero starebbe già sondando il terreno per un eventuale ritorno a Torino dell’attuale numero 7 del Bologna. La Juventus infatti ha lasciato il ragazzo alla compagine rossoblu, ma garantendosi una corsia preferenziale qualora volesse riprenderselo nelle prossime due stagioni. Sarebbero già state fissate anche le cifre: 20 milioni di euro nell’estate del 2020, addirittura 30 milioni invece – cioè il doppio di quanto speso dal presidente del Bologna – per riacquistarlo nel giugno 2021.