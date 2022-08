Tuttosport – Izzo e Verdi proposti al Bologna

I granata hanno proposto questi due elementi alla dirigenza felsinea per tentare di avvicinarsi a Riccardo Orsolini

Secondo quanto riferito da Tuttosport, la squadra granata avrebbe proposto questi due elementi alla dirigenza rossoblù per arrivare ad almeno uno tra Riccardo Orsolini e Musa Barrow. Nei giorni scorsi la società di Urbano Cairo aveva avanzato un'offerta per il primo dei due attaccanti del Bologna, facendo i conti con un no secco da parte di Sartori e i suoi collaboratori. La speranza del Torino è che inserendo alcune contropartite la trattativa possa sbloccarsi definitivamente.