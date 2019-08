Tuttosport – Interessamenti per Falcinelli

Tuttosport nell’edizione odierna conferma l’interessamento dello Spezia per Falcinelli, in particolare in seguito alla constatazione che è molto difficile giungere a Gabriele Moncini della Spal. Il quotidiano riporta inoltre che praticamente tutte le società di Serie B di fascia alta potrebbero tentare un affondo per il centravanti rossoblù. Rimane in sospeso il sondaggio fatto dal Verona, alla ricerca di un attaccante, ruolo in cui c’è grande esigenza come dichiarato da Juric.