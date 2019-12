Tuttosport – Il Torino vende, Bonifazi prepara le valigie

Vuole sfoltire la rosa il Torino e il Bologna potrebbe approfittare di alcuni esuberi granata per migliorare le proprie fila. I rossoblu sono interessati ad un difensore centrale e continuano a chiedere Lyanco. Al momento i piemontesi non sembrano disposti a cedere il serbo-brasiliano, che però fatica a trovare continuità alle dipendenze di Mazzarri, complice anche l’ultimo infortunio in cui è incappato.

I rossoblu potrebbero allora virare su Bonifazi, che resta una pista molto appetibile. I rossoblu sono sulle tracce del difensore ex Spal, su cui però c’è forte l’interesse di tante squadre di A, in particolar modo proprio la formazione estense. Nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori sviluppi su questo fronte, con i granata che considerano il difensore ormai ad un passo dall’addio.