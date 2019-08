Tuttosport – Il Brescia potrebbe virare su Falcinelli

Il Brescia, neopromosso in Serie A, è alla ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo. Attualmente la squadra allenata da Corini sta seguendo le tracce di diversi giocatori: Bonazzoli, Paloschi e Cerri. Proprio quest’ultimo si ritroverebbe in uscita dal Cagliari se arrivasse Defrel, ma la trattativa con la Roma si è complicata, bloccando di fatto l’attaccante. Ecco che il Brescia potrebbe allora virare su Falcinelli.

Nel frattempo il Livorno ha praticamente chiuso per Luca Rizzo, il centrocampista classe 1992, lo scorso anno in prestito prima al Foggia e poi al Carpi, era in scadenza di contratto con il Bologna.