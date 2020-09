Tutti gli sforzi del Bologna sono indirizzati su Vladyslav Supryaga, su cui c’è differenza sulla formula del pagamento, prestito oneroso da 3 milioni più riscatto a 7 la proposta del Bologna, ma per Tuttosport non si sarebbe perso di vista Stephan El Shaarawy.

Secondo il quotidiano, il club rossoblù continuerebbe a seguire il faraone, cercato anche dalla Juventus, e che avrebbe ottenuto il via libera dallo Shanghai Shenhua per tornare in Italia nell’anno degli Europei.