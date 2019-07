Tutti quanti su Pulgar

Sembra che gli occhi di molte big italiane ed europee siano puntati su Erick Pulgar. La clausola rescissoria fissata a solo 12 milioni di euro fa gola, e non poco, a moltissimi club dal blasone importante. Napoli, Roma, Inter, Siviglia, Villareal e Arsenal sono le principali antagoniste alla permanenza rossoblu del mediano sudamericano.

I rossoblu non hanno però alcuna intenzione attualmente di cedere il ragazzo, considerato indispensabile da Mihajlovic e sarebbero già da tempo al lavoro con l’agente del cileno per rinnovare il contratto attualmente in essere.