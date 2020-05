Tomiyasu, la Roma ci prova ma il Bologna resiste

La Roma sogna Takehiro Tomiyasu in giallorosso, ma il Bologna non vuole privarsi del proprio talento. Il giocatore del Sol Levante è attualmente valutato 20 milioni dai rossoblu, una cifra a cui la Roma non vuole arrivare, ecco perché i capitolini starebbero tentando di inserire delle contropartite per accontentare gli emiliani. I giocatori fin qui offerti non hanno convinto gli uomini mercato dei felsinei che continuano a respingere al mittente le offerte fin qui formulate.

Al momento le offerte formulate dalla Roma prevederebbero l’inserimento di un giocatore tra Juan Jesus, Alessio Riccardi e Aleksandar Kolarov. Tutti giocatori che fanno gola ai rossoblu, ma che non valgono abbastanza da privarsi di Tomiyasu, una delle rivelazioni del campionato attualmente sospeso. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.