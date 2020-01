TMW – Oggi possibile incontro Bologna-Bayer per Dragovic

Sembra essere Aleksandar Dragovic il nuovo obiettivo del Bologna per rinforzare la difesa. Nelle prossime ore i rossoblu potrebbero tentare l’accelerata definitiva per il giocatore. Secondo quanto scrive infatti Tuttomercatoweb, nelle prossime ore, i due club potrebbero incontrarsi per definire la trattativa.

Si parla di un trasferimento in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Nei giorni scorsi c’era già stato un primo colloquio tra i dirigenti del Bologna e l’agente del calciatore.