Secondo quanto riportato dalla testata online Tuttomercatoweb, il Bologna sarebbe ormai prossimo alla cessione di Adam Nagy.

Il centrocampista ungherese si troverebbe infatti a Bristol in questo momento, per sostenere le visite mediche per il Bristol City. Il giocatore dovrebbe firmare un quinquennale con il club inglese, militante in Championship, la seconda serie britannica. Non sono ancora chiare le cifre dell’operazione.