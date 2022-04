TMW – Liverpool interessato a Calvin Ramsay

Il Liverpool sarebbe vicino all'ingaggio di Calvin Ramsay, vecchio obiettivo del Bologna

L'operazione non andò a buon fine, con il Bologna che virò sul profilo di Kasius in quel ruolo, e le possibilità di ingaggiare lo scozzese sarebbero sfumate del tutto; adesso, come riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb, sarebbero diversi i club di Premier League ad aver messo nel mirino il terzino classe 2003, su tutti il Liverpool , che nelle prossime settimane potrebbe tentare l'assalto definitivo per anticipare la concorrenza.