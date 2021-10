Tmw – L’Aston Villa piomba su Hickey

L'Aston Villa segue con molta attenzione il laterale scozzese

E' comprensibile che altri club abbiano messo gli occhi sullo scozzese, che ormai si è preso la fascia sinistra del Bologna, avendo segnato già due gol nelle prime 8 giornate di campionato. Come ripreso dal The Sun, l'interesse dei Villains è forte, ma è poco plausibile un trasferimento in Premier League per il ragazzo, a cui Mihajlovic sta dando fiducia incondizionata e che ormai è un punto fisso del Bologna.