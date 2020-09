Sfuma definitivamente Vladyslav Supryaga per il Bologna? Pare di sì.

Secondo quanto riportato da Tmw, la Dinamo Kiev avrebbe rifiutato la proposta del Bologna di 10 milioni di euro per l’attaccante ucraino, tra l’altro il mercato in entrata per il club di Surkis chiude oggi. La Dinamo ha valutato 15 milioni Supryaga e non sono stati fatti sconti. Resta da capire se il Bologna cambierà obiettivo o se rimarrà con Federico Santander e Rodrigo Palacio.