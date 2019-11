TMW – Il tecnico dell’Everton allontana le voci sulla cessione di Kean

Si è parlato molto ultimamente di un possibile ritorno in Italia di Moise Kean. Dopo solo sei mesi dal suo approdo in Inghilterra, squadre come Roma, Milan e Bologna sono interessate a riportarlo in Serie A. Ieri però queste voci hanno subito una forte battuta d’arresto, con il tecnico dell’Everton, Marco Silva che ha allontanato l’ipotesi di una cessione.

Durante la conferenza stampa di ieri infatti, l’allenatore dei Toffees ha dichiarato che il giocatore ha tutta la fiducia di cui a bisogno a Liverpool, sia da parte sua che dei suoi compagni di squadra. Aggiungendo in seguito che il ragazzo ha intenzione di affermarsi in Inghilterra e sta lavorando per questo. Il mister portoghese ha poi spiegato che per un ragazzo giovane l’ambientamento alla Premier League sta richiedendo un po’ di fatica in più, ma è un processo normale che capita anche a giocatori più esperti dell’Azzurrino.