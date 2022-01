Mercato – Il Genoa su Zaza, seguito anche dal Bologna

Il Genoa vira con decisione su Simone Zaza del Torino, l'attaccante era stato accostato anche al Bologna

Tra i vari profili da acquistare come vice - Arnautovic, il Bologna si era informato anche sulla posizione di Simone Zaza, centravanti del Torino.

Come riportato da TuttoMercatoWeb però, il Genoa avrebbe virato con decisione sull'attaccante lucano, dopo il rifiuto di Piatek, accasatosi alla Fiorentina, e il rallentamento nella trattativa per Piccoli. Il Genoa si è già mosso per l'attaccante che i granata considerano più che cedibile, mentre il giocatore riflette; su di lui, da segnalare un interessamento anche del Bologna.