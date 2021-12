Mercato – Il Bologna ha cercato il figlio di Conceiçao

Il Bologna punta Francisco Conceiçao, figlio d'arte di un ex compagno di Sinisa

Si tratterebbe di Francisco Conceiçao, esterno destro classe 2002 militante nelle fila del Porto, e figlio di Sergio Conceiçao, allenatore proprio dei Dragoes nonché ex compagno di Sinisa Mihajlovic ai tempi della Lazio. Il Bologna avrebbe fatto un tentativo per un prestito fino a fine stagione, sostengono i media portoghesi, ma il Porto non sembra intenzionato a cedere il giocatore in questa sessione di mercato.