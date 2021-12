TMW – Il Bologna interessato a Kouame e Nunez

Il Bologna a caccia di rinforzi in vista del mercato. Il primo obiettivo per l'attacco sarebbe l'ivoriano Christian Kouame

Come riportato da TuttoMercatoWeb, il Bologna sarebbe intenzionato a riportare in Italia Christian Kouame, attualmente in prestito all'Anderlecht ma ancora di proprietà della Fiorentina, Sinisa lo vorrebbe fortemente, sarebbe il giocatore adatto a completare il reparto offensivo rossoblù. Occhi anche sul giovane centrocampista Marcelino Nunez, per cui il Bologna vorrebbe anticipare la concorrenza pagando già la clausola da 3 milioni all'Universidad Catolica.