TMW – Il Bologna interessato a Davide Calabria

Se da una parte il Milan sembra pronto ad una rivoluzione per cambiare il proprio futuro, dall’altra il Bologna potrebbe approfittare di questa situazione per continuare il proprio percorso di crescita. Tra gli obiettivi di mercato annunciati per i rossoblu, si era parlato di un terzino destro, così da poter spostare Tomiyasu al centro. E gli emiliani sembra possano aver trovato uno dei primi candidati per il ruolo.

Se infatti il Milan dovesse riuscire ad inserire un nuovo terzino a destra, ecco che Davide Calabria potrebbe cambiare casacca. Il difensore classe ’96 infatti non è ben visto dai tifosi e potrebbe essere sacrificato. Il giocatore con Mihajlovic trovò la continuità dopo il debutto in Serie A l’anno precedente, a Bologna potrebbe rilanciare le proprie quote anche in orbita Nazionale. Sul giocatore si registra però anche l’interesse del Siviglia.