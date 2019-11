Tmw – Ibra potrebbe rimanere ai Galaxy

E se Zlatan Ibrahimovic restasse in Mls? E’ questa la possibilità lanciata da Tuttomercatoweb. Il noto portale di calcio mercato riporta come l’attaccante svedese stia ragionando sulla proposta dei Los Angeles Galaxy per la prossima stagione.

Ibrahimovic è in scadenza contrattuale con il club Mls, da gennaio può tornare in Europa. Ma al momento non si sarebbero mosse grandi big europee su di lui, le possibilità sul tavolo non sarebbero tante se non appunto quelle italiane di Bologna, Milan e Napoli. Sul piatto anche proposte da Cina e Dubai, ma Zlatan avrebbe glissato. Ecco allora che la proposta da 7 milioni di euro per due anni dei Galaxy potrebbe convincere lo svedese a restare.