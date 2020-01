TMW – Ibanez a Roma per firmare con i giallorossi

Sta per giungere alla fine la telenovella di mercato riguardo Roger Ibanez. Il difensore brasiliano è sbarcato oggi a Fiumicino e domani sosterrà le visite mediche per diventare un nuovo giocatore della Roma. Un matrimonio maturato ai danni del Bologna che avevano a lungo trattato il centrale ormai ex Atalanta.

I rossoblu avevano infatti trovato l’accordo sia con club che con giocatore per l’acquisto in prestito con obbligo di riscatto. Questo però prima che si inserisse la Roma che ha scavalcato gli emiliani offrendo al giocatore il doppio di ingaggio rispetto ai rossoblu. A riportarlo è Tuttomercatoweb.