TMW – Dove sarà il futuro di Ibrahimovic?

Sicuramente è uno dei giocatori più polarizzanti del calcio mondiale. Nonostante sia stato eletto Vela come miglior giocatore della Lega, è stato Ibrahimovic il simbolo di questa stagione di MLS. Ora che lo svedese ha abbandonato il campionato americano, resta da scoprire quale maglia ci sia nel futuro del campione nativo di Malmoe.

A parte la proposta di Sinisa Mihajlovic e del Bologna infatti, nessuno del campionato italiano ha mosso dei veri e propri passi avanti per il giocatore. Il Milan ha altri problemi da risolvere prima di poter pensare a Zlatan. De Laurentiis ne ha parlato pubblicamente, ma di solito quando fa così è un bluff, mentre Percassi ha detto di non avere così tanti soldi da spendere per un trentottenne. Chi invece si è fatto avanti è il Borussia Dortmund, che vorrebbe un nuovo attaccante da aggiungere al proprio scacchiere, puntando anche sul fatto che Ibra, in Bundesliga non ci abbia mai giocato.