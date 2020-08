Tmw – C’è il benestare di Mihajlovic a Supryaga

E’ Vladyslav Supryaga uno degli obiettivi di mercato principali del Bologna per quanto riguarda il ruolo di prima punta.

Il giovane attaccante ucraino ha vissuto una stagione in prestito al Dnipro ma è di proprietà della Dinamo Kiev, club che ne sta valutando il futuro. Intanto Sinisa Mihajlovic avrebbe dato il suo benestare al ragazzo, ma il classe 2000 non ha costi in saldo. La prima richiesta della Dinamo, secondo Tmw, sarebbe stata di 12 milioni di euro, poi scesa a 10.