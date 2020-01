Accostato per più settimane al Bologna e poi vicinissimo all’Atalanta, Kevin Bonifazi con ogni probabilità sarà di nuovo un giocatore della Spal. Per lui un ritorno a Ferrara in un ambiente capace di esaltarne al meglio le capacità e che il giocatore non ha mai del tutto dimenticato.

La società ha di fatto trovato l’accordo con il Torino e spera di chiudere a breve anche con il giocatore.