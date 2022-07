Tmw – Bologna su Kouame

Torna in auge il nome di Christian Kouame accostato al Bologna.

E' il portale di Tmw a riprendere la pista che porta all'attaccante della Fiorentina visto l'ultimo anno in prestito all'Anderlecht. Il giocatore è attualmente in ritiro con i viola di Italiano, ma è destinato a partire. Sul classe 1997 ci sarebbero Bologna e Cremonese in Serie A, mentre all'estero Galatasaray e Bruges.