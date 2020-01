TMW – Bologna su Giulio Maggiore

Si candida a diventare un protagonista di mercato quest’estate Giulio Maggiore. Il centrocampista dello Spezia è già uno dei giocatori pronti per fare il salto in Serie A. Il Bologna si candida infatti a diventare la sua casa per la prossima stagione.

I rossoblu non sono però l’unico club sulle sue tracce. Infatti domenica scorsa al Picco di La Spezia, sono stati pizzicati osservatori non solo del Bologna, ma anche di Parma e Sassuolo. Bisogna vedere se nascerà una trattativa tra le parti.