Non si ferma la ricerca rossoblu di un difensore per rinforzare la rosa. Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, in queste ore i rossoblu avrebbero sondato Riccardo Gagliolo.

La pista è complicata, il Parma infatti non ha molte alternative al centro della difesa. Il Bologna potrebbe fare ugualmente un tentativo in queste ultime ore di mercato. Il giocatore sarebbe stato chiesto anche dal Cagliari.