TMW – Bologna, occhi su Fountas del Rapid Vienna

In attesa del colpo De Silvestri, il Bologna continua a sondare il mercato in cerca di un attaccante. Viste le difficoltà al momento per chiudere l’acquisto di Supryaga, i rossoblu cominciano a guardarsi attorno in cerca di alternative. Una di queste potrebbe portare a Taxiarchis Fountas, centravanti greco del Rapid Vienna.

Il 24enne è già entrato nel giro della Nazionale greca e questa stagione ha portato a referto numeri importanti. Per lui infatti 20 gol e 7 assist in 29 presenze tra campionato e coppa austriaca. I rossoblu non sono però il solo club sulle tracce dell’attaccante. La Sampdoria punta forte sul giocatore e anche l’Atalanta ha chiesto informazioni. Il costo dell’operazione appare accessibile, con il club austriaco che chiede circa 5 milioni di euro per liberarsi del giocatore.