TMW – Bologna, non solo il sogno Ibra a gennaio

Sicuramente il mercato invernale del Bologna ruoterà in gran parte attorno ad un rinforzo in attacco. Il sogno è noto a tutti: Zlatan Ibrahimovic, I rossoblu dovranno però anche cautelarsi nel caso di un rifiuto da parte del bomber svedese. Il reparto avanzato fin qui ha funzionato, ma i centravanti non segnano, ecco quindi che un attaccante diventa un obiettivo primario per il club.

Rossoblu che potrebbero essere anche in cerca di un difensore di esperienza per ovviare alle difficoltà di ambientamento finora patite da Stefano Denswil. Al giocatore belga nelle ultime uscite è stato preferito Bani che ha però evidenziato alcuni limiti. A centrocampo invece l’arrivo già programmato di Dominguez dal Velez, dovrebbe essere sufficiente a rinforzare sufficientemente il reparto.