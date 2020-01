Tmw – Accordo vicino per Barrow

Anche per Tuttomercatoweb, Musa Barrow è vicino al Bologna.

Nelle prossime ore Atalanta e Bologna si incontreranno per cercare di chiudere l’affare: la richiesta della Dea è di 15 milioni, i rossoblù ne offrono 12. Il prossimo incontro potrebbe portare alla fumata bianca, probabilmente in prestito con obbligo di riscatto. Nelle ultime ore si era anche parlato di un inserimento del Torino per un eventuale scambio con Bonifazi, ma per il portare specializzato si sarebbe trattato solo di un sondaggio.