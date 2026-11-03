Con il nascere di un vero e proprio tandem tra le panchine delle più prestigiose squadre europee, ecco che il nome, di chi una pagina di storia del Bologna l'ha scritta, riemerge.

Dopo l'esperienza alla Juventus conclusasi anzitempo ad inizio 2025, l'ex allenatore, tra le altre anche di Spezia e Genoa, nonostante le numerose voci estive è ancora fermo. Il nome dell'italo-brasiliano è stato, nelle ultime ore, avvicinato a più squadre europee. In primis è stato accostato al Lione dove, dopo l'addio di Paulo Fonseca, era necessario trovare un sostituto. Sostituto che non sembra possa essere Motta, viste soprattutto le problematiche del club francese a livello economico. Ed ecco che dopo la Francia il suo nome comincia ad avvicendarsi anche al calcio italiano dove il Napoli, dopo l'inizio deludente sotto la nuova gestione Allegri, potrebbe decide di puntare su di lui. Alle piste già citate ne è però emersa di recente un'altra, ovvero quella del Manchester United, in crisi di risultati e che vede, nell'ex Inter, un'alternativa più che concreta ad Antonio Conte. Una cosa è certa insomma, il futuro di Thiago Motta è ancora tutto da scrivere, ma il suo passato non è certo stato dimenticato.