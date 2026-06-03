Tarozzi può tornare al Bologna: colloqui per entrare nello staff di Tedesco

Andrea Tarozzi sarebbe a un passo dal ritorno al Bologna, stavolta nella veste di collaboratore di Domenico Tedesco, da ieri ufficialmente nuovo allenatore del club rossoblù. Dopo una lunga carriera nel ruolo di vice, anche in Serie A tra Lecce, Monza e Fiorentina, Tarozzi potrebbe continuare la prossima stagione ancora in massima serie, ricongiungendosi con i tanto amati colori rossoblù. Sono infatti in atto colloqui e trattative per l'inserimento di Tarozzi nello staff tecnico di Domenico Tedesco: le firme ancora non ci sono state, ma la fumata bianca, salvo clamorosi colpi di scena, sarebbe vicina.