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Tarozzi può tornare al Bologna: colloqui per entrare nello staff di Tedesco

Tarozzi può tornare al Bologna: colloqui per entrare nello staff di Tedesco - immagine 1
Tarozzi vicino a entrare nello staff di Tedesco
Redazione TuttoBolognaWeb

Sei anni da calciatore a Bologna, dal 1991 al 1997 in prima squadra, poi una carriera da allenatore senza senza mai sbarcare in rossoblù, ma ora la reunion sembra vicina.

Andrea Tarozzi sarebbe a un passo dal ritorno al Bologna, stavolta nella veste di collaboratore di Domenico Tedesco, da ieri ufficialmente nuovo allenatore del club rossoblù. Dopo una lunga carriera  nel ruolo di vice, anche in Serie A tra Lecce, Monza e Fiorentina, Tarozzi potrebbe continuare la prossima stagione ancora in massima serie, ricongiungendosi con i tanto amati colori rossoblù. Sono infatti in atto colloqui e trattative per l'inserimento di Tarozzi nello staff tecnico di Domenico Tedesco: le firme ancora non ci sono state, ma la fumata bianca, salvo clamorosi colpi di scena, sarebbe vicina.

m.min.

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