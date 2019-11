Tancredi Palmeri: “Ibra chiede al Milan 10 milioni netti”

Sono uscite tante cifre riguardanti la trattativa tra il Milan e Ibrahimovic. Secondo il collega Tancredi Palmeri, ci sarebbe ancora una certa distanza tra richiesta e offerta e l’affare con il club rossonero non sarebbe affatto vicino alla conclusione.

Nell’editoriale odierno su Tmw, Palmeri parla di una richiesta di Ibrahimovic di dieci milioni netti, il Milan si sarebbe fermato a quattro milioni all’anno per 18 mesi, quindi sei in totale, più bonus che porterebbero la cifra a dieci. Palmeri ha poi parlato delle frasi recenti di Ibra sulla dirigenza milanista, in particolare gli attacchi dello svedese sembravano rivolti a Gazidis e non al duo Boban-Maldini. Ma evidentemente Gazidis non dovrebbe averla presa male visto che avrebbe dato il via libera alla trattativa.