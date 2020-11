Svanberg: “Inter? La mia attenzione è sul Bologna”

Mattias Svanberg sta trovando sempre più spazio nel Bologna, è titolare in mediana al fianco di Schouten, e il mercato si è mosso. L’Inter lo starebbe seguendo con attenzione, anche se ovviamente per il club rossoblù lo svedese è un giocatore importante delle rotazioni. Proprio su questo tema, Svanberg ha parlato in patria all’Expressen.

“Sto pensando solo al Bologna – si legge su Tmw – Sto giocando con maggiore continuità e mi sento più coinvolto, ora il mio pensiero è sui rossoblù. Nazionale? Sto dando il massimo per giocare, ovviamente giocando con continuità nel club avrò maggiori possibilità”.