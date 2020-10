Supryaga – La Dinamo non molla, il Bologna non alza l’offerta: rischio fumata nera

Anche per il Resto del Carlino l’affare Vladyslav Supryaga rischia di saltare.

La Dinamo Kiev rimane ferma sulla sua richiesta di 15 milioni di euro e il Bologna rimane fermo sulla sua proposta di 10 milioni più bonus. Dall’entourage del calciatore filtra la notizia che se non verrà alzata l’offerta difficilmente la Dinamo lo lascerà partire, ma il Bologna non vuole uscire dai suoi parametri economici. Il mercato dunque rischia di chiudersi senza l’arrivo di una punta, a meno che nelle prossime ore Federico Santander, corteggiato dallo Spezia, non decida di voler andare via per avere maggior minutaggio chiedendo la cessione (c’è un accordo con i liguri sulla base del prestito con obbligo a 3.5 milioni). Se così fosse il Bologna potrebbe allora andare alla ricerca di un attaccante, ma per il Carlino difficilmente Santander chiederà di andare.