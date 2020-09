Supryaga, il Bologna vuole convincere la Dinamo: percentuale sulla rivendita

Continua il braccio di ferro tra Bologna e Dinamo Kiev per Vladyslav Supryaga.

L’offerta del Bologna è arrivato a 10 milioni più bonus, ma gli ucraini continuano a chiederne 15 e il gol di martedì potrebbe cambiare le carte in tavola. Tra l’altro la formula in prestito con obbligo di riscatto convince poco il presidente Surkis. Ecco allora che il club rossoblù per provare a colmare questo gap potrebbe decidere di inserire una proposta che fino ad ora non era nei programmi: la percentuale sulla futura rivendita. Si parla di un 15 o 20%.