Su Santamaria anche il Napoli, ma il rischio panchina…

Il nome di Baptiste Santamaria è salito alla ribalta nelle ultime ore. Il mediano francese è un obiettivo del Bologna, confermato anche da Riccardo Bigon, ma anche del Napoli.

Su di lui c’è il dirigente azzurro Cristiano Giuntoli, con il parere positivo di Carlo Ancelotti. Ma a frenare la trattativa c’è l’esigenza del calciatore di giocare il più possibile: Santamaria non vorrebbe andare a Napoli e stazionare in panchina. Gli azzurri avevano anche pensato di prelevarlo e lasciarlo un anno in prestito, tuttavia a oggi la trattativa appare arenata. Persiste invece l’interesse del Bologna, il quale ha bisogno del sostituto di Pulgar e in Santamaria troverebbe un profilo comunitario che non creerebbe problemi di lista.