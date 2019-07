Su Merola inserimento di un altro club, a decidere sarà il ragazzo

Sembrava fatta un paio di settimane fa per l’approdo del giovane Davide Merola dall‘Inter al Bologna, ma in questo momento la trattativa sarebbe in stand by almeno fino al ritorno del giocatore dall’Europeo Under 19.

Il ragazzo è stato convocato dalla rappresentativa azzurra, presente anche Corbo, e probabilmente non scioglierà le riserve fino alla fine della manifestazione, per restare concentrato sull’avventura europea. Il Bologna aveva trovato una sorta di accordo con l’Inter a circa 2 milioni di euro, ma negli ultimi giorni si sarebbe inserito un altro club pareggiando l’offerta rossoblù. A questo punto sarà il giocatore a scegliere la destinazione e a decidere del suo futuro.

m.m.