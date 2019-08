Daniel Sturridge sembra aver trovato una squadra per la prossima stagione.

L’attaccante inglese ex Liverpool e ora svincolato, accostato al Bologna qualche settimana fa, sarebbe in Turchia per firmare con il Trabzonspor. Lo riporta l’organo di informazione Fanatik e ripreso oggi da Tuttomercatoweb. Il classe 1989 dunque ripartirà dalla Turchia.