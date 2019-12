Stadio – Vignato a gennaio? Dipende da Sinisa

Nonostante le continue voci di mercato, Emanuel Viganto continua a stupire la Serie B. Ieri il talentino ha infilato la capolista Benevento di Pippo Inzaghi, siglando il suo secondo gol in campionato. Partita di ieri che potrebbe essere stata l’ultima del talentino italo-brasiliano con la maglia del Chievo.

Già perché dopo l’acquisto rossoblu per circa 2,5 milioni di euro, non sarà automatico il prestito di 6 mesi per finire la stagione a Verona. Sarà Mihajlovic ad avere l’ultima parola sulla questione. Da un lato della bilancia la possibilità di giocare con continuità. Dall’altra, la possibilità di lavorare con Sinisa fin da subito e di potersi diventare il miglior giocatore possibile per il suo gioco. Probabile anche che la decisione finale possa essere figlia dell’eventuale arrivo o meno di Barrow.