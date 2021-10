Stadio – Van Hooijdonk costerà 400 mila euro

La situazione relativa a Sydney Van Hooijdonk

Come riporta il Corriere dello Sport Stadio, la cifra per l'acquisto della punta è di 400mila euro, lo ha annunciato il Nac Breda attraverso i suoi canali ufficiali. Il figlio d'arte era partito dall'Olanda a parametro ero, ma il club di provenienza ha trovato un accordo con il Bologna, anche per quanto riguarda l'indennità di formazione. Il tutto porterà i rossoblù a pagare 400mila euro dopo una trattativa in sintonia tra i club. Fino a qui, comunque, Van Hooijdonk ha giocato poco, uno scampolo contro Salernitana e Inter.