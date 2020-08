Stadio – Tomiyasu blocca De Silvestri

Frenata sull’affare Lorenzo De Silvestri. Per Stadio il motivo è lo spostamento di Tomiyasu in mezzo che non sarebbe più così sicuro.

Sinisa Mihajlovic è convinto di spostare il giapponese come centrale, ma l’idea del giocatore e dell’area tecnica (Sabatini e Bigon), pur senza interferire, potrebbe essere contraria: ovvero lasciarlo in fascia. L’incertezza sulla posizione di Tomiyasu di fatto pone delle valutazioni sulla trattativa De Silvestri. A questo punto il Bologna si sarebbe preso qualche giorno di riflessione, ma De Silvestri non può aspettare tanto avendo diverse richieste sul tavolo.