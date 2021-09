Stadio – Theate, il diamante grezzo

Il Bologna punta su Arthur Theate

Il difensore mancino dovrà per prima cosa adattarsi al calcio italiano, ma se mostrerà le sue qualità avrà chance di giocare durante la stagione. 'Quando Gary Medel e Sinisa si sono chiariti da uomini - scrive Giorgio Burreddu - E' venuto fuori anche il discorso di Theate. Qualche volta Medel potrebbe andare in panchina, e magari toccherà proprio ad Arthur scendere in campo al posto del cileno'.